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中信金自結前4月EPS 1.16元 台壽保4月虧損13.22億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）4月單月稅後純益為26.53億元，月減55.17億元，減幅為67%，主要受到4月台灣人壽虧損所致。累計前4月合併稅後純益225.61億元，年減13%，每股稅後純益（EPS）為1.16元。

中信金表示，子公司中信銀4月份核心業務表現穩健，單月稅後純益44.5億元，月減14%，月減主要受至4月是小月，淨利息收入略減，以及放款增加提存備抵，和手續費因川普關稅衝擊而減少等。累計前4月稅後純益178.93億元，較去 (2024) 年同期成長21%，創歷年同期新高，主因今 (2025) 年放款業績較去年同期成長12%，另手續費淨收益在財富管理、信用卡及授信等業務動能驅使下，較去年同期亦有雙位數成長。

子公司台灣人壽4月份受到美元大幅貶值1.2元的影響，產生較大匯兌損失，單月稅後淨損13.22億元，較上月減少39.88億元。累計前四月稅後純益為42.77億元，年減57%。其中保險核心業務動能穩健，總保費收入較去年同期達雙位數成長，惟美元今年以來貶值2.3%，且2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，資本利得基期較高，致稅後純益較去年同期下滑。

中信金 台灣人壽

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