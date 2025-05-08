裕隆首季營業利益年減22% 裕融調整經營方向拖累

裕隆今天晚間公布第1季財報，單季歸屬母公司業主獲利新台幣4.35億元，每股基本純益0.42元，其中第1季合併營收175.88億元，年減15.24%，單季營業利益15億元，年減22.8%。

裕隆說明，第1季營業淨利較2024年同期下降，主要是裕融企業調整經營方向及型態，使得融資事業占比減少，影響營業淨利減少。

至於第1季營收年減，裕隆表示，主要是台灣市場因車型減少而影響掛牌輛數，此外中國大陸市場因競爭品牌電動車崛起，影響掛牌數。

市場人士指出，裕隆第1季營運表現，可能受到貨物稅降稅議題的影響，使得消費者採取緩購作法。

裕隆將於27日召開股東會，展望今年營運，裕隆在致股東營業報告書中表示，納智捷（LUXGEN）品牌在現有車型基礎上，預計第3季導入AWD四輪驅動車款，並同步規劃開發新車型，持續擴大產品陣容，爭取市場滲透。此外，NISSAN品牌也將推出年度式樣與特仕（指特殊款式）車款。