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長榮4月營收年減5.6%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運昨日公告4月合併營收，受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整下，4月營收年減5.6%。聯合報系資料照
長榮海運昨日公告4月合併營收，受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整下，4月營收年減5.6%。聯合報系資料照

長榮海運（2603）昨（8）日公告4月合併營收，長榮海運4月受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整下，4月營收跟著出現下滑月減10.4%及年減5.6%；累計前四個月的營收還是年增16.2%。

長榮海運4月單月合併營收300.05億元，較上個月減少34.8億元，減幅10.4%，較去年同期減少18億元，減幅5.69%；本年累計合併營收為1,399.7億元，仍較去年同期增加195.2億元 ，年增幅度為16.2%。

法人分析，4月受到各種經濟因素影響全球運價下滑，長榮海運4月營收受到波及是預期中的事，不過長榮海運4月的營收月減及年減的幅度都比全體市場運價跌幅來的小，營收下滑的幅度比市場預期還好。

長榮海運日前法說會中指出，長榮海運美國長約占美國線比重六成，今年原本通路大零售商都對美國進口貨量抱持正面看法，認為長約價都會比去年增加，長榮中大型客戶簽約狀況量、價都大幅提升。

法人進一步表示，全球最關心的北美線運價，即便現在中國大陸的貨量出口急凍，海運業者因應市場變化進行減艙，最新一期遠東到北美線的運價還逆勢上漲，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,272美元，較前一期上漲131美元，漲幅6.11%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,283美元，較前一期上漲26美元，漲幅0.79%。

另外，中菲行昨日通過第1季合併財務報告，集團營業收71.9億元，年增率27.7%，稅後純益為2.29億元，年增率2.9%，每股純益為1.63元，年增率3.2%。董事會通過於2025年7月24日召開股東臨時會增選一席董事。

營收 長榮海運

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