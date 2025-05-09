拓凱第1季 EPS 5.11元 毛利率上升
碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會昨（8）日通過第1季合併財報，單季營業毛利8.44億元，稅後純益4.64億元，每股純益5.11元，獲利創單季同期新高。
拓凱表示，第1季在安全帽產品庫存去化落底後，恢復正成長超過五成；自行車、球拍及其他類等產品，也都有超過二成以上增長；第1季毛利率達35.16%，較去年同期增加1個百分點。
至於業外部分，有7,615萬元利息收益及3,354萬元匯兌收益挹注，加上配合政府鼓勵台商資金返台所投資的中科后里新廠完工後，也獲得核准第一期的退稅款5,352萬元，進一步帶動第1季獲利同期新高。
拓凱同時公布4月合併營收10.4億元、年增29.1%，主要受惠球拍及安全幅產品提前拉貨，而創近二年來單月營收新高。
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