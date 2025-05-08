儒鴻財報／首季 EPS 6.12元 毛利率創同期新高

紡織股儒鴻（1476）8日召開董事會通過首季財報，第1季營收93.75億元，年增22.82%，毛利率30.2%，較去年同期提升0.7個百分點，稅後純益16.79億元，年增17.8%，每股純益6.12元，創同期次高。廣越（4438）首季反映淡季因素，單季每股虧損1.26元，惟本業較去年同期虧損減少近四成，營運體質改善。

儒鴻表示，首季毛利率創同期新高，主要是印尼廠產能與效率提升，對毛利率有顯著正面影響，隨著產能逐步開出，帶動整體表現。另在業外方面，第1季匯兌收益為1.13億，對財報也帶來正面挹注，近期台幣升值強勁雖恐侵蝕第2季獲利表現，惟公司表示，還是要到季底結算才能看出影響。

儒鴻並公告4月營收33.9億元，年增18.18%，為同期次高，累計前四月營收127.66億元，年增21.55%。儒鴻表示，4月布的占比來到33.1%，比首季略高，持續進入出貨旺季，不過，成衣第2季也有不錯的表現，整體第2季年增率有望雙位數成長。

展望後市，儒鴻表示，目前成衣接單能見度至7、8月，8至10月訂單仍在陸續進來，下半年需觀察關稅與匯率變數，接單持續進行但仍有觀望氣氛。

值得留意的是，儒鴻8日董事會雖未對印尼三期拍板定案，但近期已密集與當地建築師討論，預計8月董事會將提出明確規劃。目前傾向三期皆規劃為成衣廠，另會再買一塊地做為布廠，投資時點將視現場評估與規劃進度而定。

廣越第1季合併營收達27.56億元，年增16.4%；營業淨損收斂至1.18億元，較去年同期虧損減少近四成。然而，由於業外收益較去年同期減少，單季稅後淨損1.39億元，每股虧損1.26元。

董事長吳朝筆表示，目前訂單能見度已延伸至第3季，所有既有訂單均依計畫穩定出貨。公司將持續密切關注政策變化與品牌策略調整，靈活配置產能與資源，以確保營運穩健並有效應對外部挑戰。