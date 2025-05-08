慶豐富財報／首季 EPS 0.51元 創歷年同期新高

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布第1季合併財報，合併營收11.88億元、年增6.3%，為同期次高，受惠窗簾事業營運動能續旺，訂單銷售組合結構優化，稅後純益0.9億元、年增3.2%，每股稅後純益0.51元，獲利創歷年同期新高。

慶豐富第1季窗簾事業營收比重為83%，主要受惠於集團深化發展大型實體零售、線上電商通路與專業市場的「全渠道」客戶業務接單轉型效益發酵。

尤其在線上電商通路客戶業務表現上，近幾年開拓線上電商通路客戶量體有成，截至目前電商客戶數已至20家規模，加上今年陸續推出多款窗簾新系列產品，帶動第1季線上電商通路銷售呈現高雙位數年增力道，進一步優化訂單銷售組合結構。

慶豐富第1季整體毛利率達25%，較去年同期增加2個百分點，營業利益率10%，亦較去年同期增加2個百分點，凸顯集團營運獲利良好精進表現。

慶豐富自結4月合併營收3.77億元、年減1.8%，累計前四月合併營收15.65億元、年增4.2%。

慶豐富表示，儘管4月大型實體零售通路客戶部分訂單遞延至5月陸續出貨，但受惠線上電商通路客戶訂單出貨保持暢旺，挹注4月線上電商通路銷售創下歷史新高。

此外，觀察線上電商通路客戶持續加大線上促銷活動，加上規劃第2季中下旬陸續上架新款窗簾系列新品，目前亦同步接獲第二大線上電商通路客戶下單需求熱絡，隨著訂單逐步出貨認列，有助於堆疊未來營運動能。

慶豐富觀察，今年起線上電商通路客戶針對窗簾產品採購模式，已從過往快速客製化產品，進一步延伸至全客製化產品需求，不僅有助於精進線上電商通路客戶業務獲利結構，更助力提高慶豐富與客戶業務合作黏著度，進一步擴大市場占有率。

另一方面，隨著國際零售通路業者面對關稅變局，進一步催化供應鏈重整評估，有利於創造慶豐富打入新客戶供應鏈體系機會，對於未來中長期營運具有良好加分效果。

慶豐富秉持「持續改善、智慧創新」的企業精神，持續推動ESG永續營運發展、精進公司治理等，近日在台灣證券交易所「第11屆公司治理評鑑」中，慶豐富榮獲上市公司治理評鑑排名51%至65%，較前一屆排名66%至80%進步。