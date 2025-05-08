大豐電財報／首季 EPS 0.9元 將增資大大寬頻、推動掛牌

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）董事會通過第1季每股純益0.9元，大豐電表示，為持續拓展寬頻事業服務及長期策略考量，大豐電旗下大大寬頻將辦理現金增資發行新股40,000,000股，預計每股45元，扣除依法保留員工認購股數外，大豐電將優先認購36,000,000股，未來將推動大大寬頻上市櫃。

大豐電第1季合併營收達5.37億元，年增3.2%，為歷年最佳，稅後純益1.3億元，每股純益0.9元，較去年同期0.84元成長。

大豐電表示，第1季來自寬頻收入達2.2億元，年增14.3%，占合併營收達四成，累積寬頻戶數突破17.6萬戶，是營收成長主要動能。此外，為持續拓展寬頻事業服務及長期策略考量，大豐電旗下大大寬頻將辦理現金增資發行新股40,000,000股，預計每股45元，扣除依法保留員工認購股數外，大豐電將優先認購36,000,000股。

大豐電董事長張銘志表示，企業或是家庭用戶對於視訊、生成式AI的需求逐漸提高，AI新創公司必須直面企業及家用用戶流量需求。人工智慧產業及次世代通訊產業都是目前國家政策關鍵項目，大豐及大大寬頻布建的全光纖網路掌握所謂的最後一哩路，不僅是國家重要的基礎建設，也是民眾接軌世界的必要網絡，更可將民眾需求服務對應的伺服器導入機房，串接IDC，除鎖定流量收入外，機房租賃收入、主機代管服務及利潤分享等都是商機，寬頻數據傳輸是未來產業發展的核心，將會積極推動以寬頻業務為主軸，極大化公司價值。

有線電視方面，國家通訊傳播委員會日前公布今年年第1季訂戶數約為433.4萬戶，普及率為44.62%，再度探低。對此，大豐電發言人劉家君表示，有線電視訂戶數自2017年第4季以來已經連續29個季度呈現緩減流失趨勢，民眾對於有線電視平台上的頻道確實存在一些不滿或疑慮，而國際級的OTT服務帶來的競爭絕對不容小覷；儘管如此，大豐電始終堅守著用戶防線，用高品質的客戶服務滿意度，以及堅強的光纖網路產品，將流失率盡可能降到最低；觀察許多消費者回饋他們喜歡有線電視的存在感及安心感，有網友也表示用有線電視看球賽、吃飯時看新聞、周末看綜藝等都非常方便，可以看到很多想不到的節目，且闔家觀賞都適合，因此沒有退訂，這就是我們推陳出新更換頻道節目，以及持續努力改善業務方案的原因。

大豐電多年來積極投入公益活動，回饋社會，已連續兩年與「大大數位慈善基金會」、台灣寬頻通訊（TBC）及經營區所在地方縣市政府攜手舉辦捐血「家」年華活動，今年3月間以「大大攜手 讓愛延續」號召民眾捐血，串聯七縣市政府之力，成功募集13,568袋熱血，幫助紓解農曆年前後血庫存量不足情形。在品牌行銷方面，再次透過與樂天桃猿棒球隊合作企業冠名活動，為「大大寬頻」增添品牌熱度，力拚加速上市櫃進程。