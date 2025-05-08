大豐電首季營收創歷年最佳 擬增資大大寬頻加速掛牌

有線電視與寬頻業者大豐電今天發布第1季經營績效，首季合併營收新台幣5.37億元，創歷年最佳。大豐電表示，為持續拓展寬頻事業，旗下大大寬頻將辦理現金增資發行4000萬股，預計每股45元，扣除依法保留員工認購股數外，大豐電將優先認購3600萬股。

大豐電今天舉行董事會，公布首季稅後淨利1.3億元，每股盈餘（EPS）0.9元，其中，寬頻收入達2.2億元，較去年同期成長14.3%，占合併營收達4成，累積寬頻戶數突破17.6萬戶，無疑是營收成長主要動能。

大豐電董事長張銘志表示，不管企業或家庭用戶對視訊、生成式AI的需求逐漸提高，人工智慧產業及次世代通訊產業都是目前國家政策關鍵項目，大豐及大大寬頻布建的全光纖網路掌握所謂的最後一哩路，可將民眾需求服務對應的伺服器導入機房，除鎖定流量收入外，機房租賃收入、主機代管服務及利潤分享等都是商機。

張銘志指出，寬頻數據傳輸就是未來產業發展的核心，大豐電將積極推動以寬頻業務為主軸，極大化公司價值。

大豐電日前表示，看好寬頻需求成長，預期2026年第2季寬頻用戶突破20萬戶，董事會也決議子公司大大寬頻分拆上市，後續將在股東會討論。