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台新金營收／前4月60億元 銀行獲利續創同期新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控。圖／台新金控提供
台新金控。圖／台新金控提供

台新金（2887）8日公布4月自結盈餘，4月自結稅後純益12.7億元，累積前四月稅後純益60億元，累計每股稅後純益（EPS）0.41元，略低於去年同期。子公司台新銀累積前四月稅後純益為67.9億元，年增17.2%，續創歷年同期新高。

台新金4月稅後純益12.7億元，月增12.3%，年減25.2%，累積前四月稅後純益60億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.41元，略低於去年同期。

子公司台新銀行4月稅後純益18.5億元，前四月稅後純益為67.9億元，核心業務獲利動能持續穩健，前四月稅後純益較去年同期成長17.2%，續創歷年同期新高。資產品質維持穩健，截至4月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為957.04%。

台新證券4月稅後淨損0.9億元，與上月相較損失減少，主要是因證券市場指數上升，致營業證券評價損失減少；累計稅後純益2億元，較去年同期減少，主要是因證券市場指數下滑，致公司營業證券評價損失增加。

台新人壽4月稅後淨損2.2億元，累計前四月稅後淨損0.4億元，主要是因台幣升值致兌換損失增加，及業績成長致初年損增加影響。

EPS 台新金

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