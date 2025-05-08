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柏文財報／首季獲利1.22億元、年增1.52倍 EPS 1.55元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）8日公布今年首季財報，單季獲利1.22億元，年增1.52倍，每股純益為1.55元。該公司今年預計新增8至9處「健身工廠」據點，進一步推升營運表現可期。

柏文表示，受惠健身需求日增，今年第1季營收創同期新高及單季歷史次高，並且逐月增長，合併營收為13.54億元，年增18.5%；而「健身工廠」會員人數亦自2022年5月起連續34個月增長，顯見健身逐漸成為台灣民眾的剛性需求。

綜觀該公司今年營運有三大成長引擎，首先是「新店動能」部分，截至目前，今年已開幕廠館台南市新市廠及桃園市青埔廠，預售狀況均是疫情結束後最好的表現；緊接著5月開始預售的台南市西門廠，位於台南市中心、新光三越百貨旁，預期會再創更好的預售成績。

其次，今年第1季「同店成長」持續扮演帶動營收增長重要的角色；最後是第2季「健身工廠」會員購買「教練課程」的滲透率提高，商品銷售金額亦呈現成長趨勢，均見「提升會員二次消費」已見成效。

據了解，「健身工廠」台南市新市廠及桃園市青埔廠分別於今年2月24日及4月29日開幕；第2季除桃園市青埔廠外，尚有台南市西門廠投入營運；第3季及第4季將各有3處新據點開幕。

截至今年底，「健身工廠」旗下場館數將一舉突破80家，全台將有85至86家據點，未來柏文營收逐季增加、獲利呈現更大增長可期。

健身 營收

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