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儒鴻第1季每股賺6.12元同期次高 看好第2季續旺

中央社／ 台北8日電

紡織股王儒鴻今天公布第1季財報，營收新台幣93.74億元，季減2%，年增22.8%；歸屬母公司淨利16.79億元，季減1.5%，比去年同期成長17.8%，表現淡季不淡，單季每股純益6.12元，為歷年同期次高。儒鴻第1季毛利率30.2%，較去年同期增加0.77個百分點，站回3成之上。

不過面對美國對等關稅，儒鴻包括越南、印尼、柬埔寨等主要生產基地全被課高關稅，為營運埋下不確定性。

對此，儒鴻表示，由於對等關稅暫緩90天，第2季客戶仍然正常拉貨，能見度沒問題，可望維持淡季不淡。至於下半年，則等待關稅稅率最後確認，還要再觀察。

至於5月新台幣急升的影響，儒鴻表示，公司第1季有約1.2億元的匯兌收益，惟第2季新台幣反轉，且升值速度相當快，業外一定會受到一些影響，要認列匯兌評價損失，不過這還要看接下來新台幣的走勢，才有辦法估算。

另外儒鴻銷售主要收美元，換算回新台幣的營收會直接受到影響，但由於很多成本也是付美元，兩者形成自然避險，會抵銷掉一些對獲利的衝擊。

儒鴻 新台幣 關稅

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