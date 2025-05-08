快訊

「美國黃金時代來臨！」川普證實今晚有大事 美英將簽貿易協議

朱亞虎作證和李文宗交情好互動最多 「我一定跟他講過京華城案」

擊落25架無人機！印度大動作襲擊1死4傷 巴國傻眼：已失去理智

統一財報／首季稅後純益51.5億元 年減6.8%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一（1216）8日公布首季財報，稅後純益51.5億元，年減6.8%，EPS為0.91元，較去年同期0.97元減少0.06元。

統一合併營收1,692.65億元，成長6.6%，稅後純益51.57億元，年減6.8%，EPS為0.91元，主要受外在經濟環境影響，統一證券等權益法投資獲利大幅減少因素。

統一指出，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長。其中，統一中控本期淨利人民幣6億元，年增31.8%，本期獲利突破同期歷史高點，主要因食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升，促使整體營運效益保持成長動能。

統一表示，統一中控食品及飲品保持穩健增長，茄皇、茶、海之言等均表現亮眼，公司持續深耕品牌價值營銷、高度重視保持通路庫存健康水位，持續投資於產品力、渠道拓展和數位化能力提升

統一超（2912）本期淨利28.96億元，衰退1.7%，主要是為提前布局數位優化、物流建置與海外展店等認列支出下，至本期淨利衰退。台灣7-ELEVEN持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，串聯線上線下豐富銷售管道，深耕OPENPOINT點數生態圈，鮮食、CITY系列飲品、飲料、甜點及零食等均表現亮眼。

統一實（9907）本期淨利6.68億，年增336.2%，主要係飲料包裝及鐵產品銷售增加、且鐵產品之售價明顯提升，致本期淨利成長。

神隆（1789）本期淨利0.46億元，年減67.1%，主要係委託研製業務營收減少，致本期淨利衰退。

EPS 營收

延伸閱讀

遠百財報／首季 EPS 0.34元 獲利年減17.5％

復盛應用財報／首季 EPS 8.83元、獲利12.19億元 年增31.1%

主權基金將設？阮清華：跨部會評估中 依法管理非看盈虧

駁習近平統一說 外交部：民主台灣與專制中國互不隸屬

相關新聞

台新金營收／前4月60億元 銀行獲利續創同期新高

台新金（2887）8日公布4月自結盈餘，4月自結稅後純益12.7億元，累積前四月稅後純益60億元，累計每股稅後純益（EP...

永豐金股價站回半年線 回補川普解放日跳空缺口

永豐金（2890）8日早上股價站回半年線，回補4月2日川普「解放日」推對等關稅的跳空缺口。

視陽第1季 EPS 3.08元 鉅明1.5元

視陽（6782）昨（7）日公告首季財報，營收9.47億元，年增16.2%，稅後純益1.94億元，年增13.8%，每股純益...

寒舍第1季 EPS 0.62元 順德0.62元

寒舍（2739）昨（7）日公告去年財報，首季營收13.99億元，年增3.2%，受惠旅遊與...

必應第1季 EPS 0.23元 華固-0.42元

必應創造（6625）昨（7）日公告，2024年全年稅後純益2.85億元，每股純益5.84元，擬配發每股現金股利4元，以昨...

上銀4月合併營收 年月雙增

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）在半導體等產業訂單溫和增長帶動下，昨（7）日公布4月合併營收20.50億元，月增2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。