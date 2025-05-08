統一財報／首季稅後純益51.5億元 年減6.8%

統一（1216）8日公布首季財報，稅後純益51.5億元，年減6.8%，EPS為0.91元，較去年同期0.97元減少0.06元。

統一合併營收1,692.65億元，成長6.6%，稅後純益51.57億元，年減6.8%，EPS為0.91元，主要受外在經濟環境影響，統一證券等權益法投資獲利大幅減少因素。

統一指出，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長。其中，統一中控本期淨利人民幣6億元，年增31.8%，本期獲利突破同期歷史高點，主要因食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升，促使整體營運效益保持成長動能。

統一表示，統一中控食品及飲品保持穩健增長，茄皇、茶、海之言等均表現亮眼，公司持續深耕品牌價值營銷、高度重視保持通路庫存健康水位，持續投資於產品力、渠道拓展和數位化能力提升

統一超（2912）本期淨利28.96億元，衰退1.7%，主要是為提前布局數位優化、物流建置與海外展店等認列支出下，至本期淨利衰退。台灣7-ELEVEN持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，串聯線上線下豐富銷售管道，深耕OPENPOINT點數生態圈，鮮食、CITY系列飲品、飲料、甜點及零食等均表現亮眼。

統一實（9907）本期淨利6.68億，年增336.2%，主要係飲料包裝及鐵產品銷售增加、且鐵產品之售價明顯提升，致本期淨利成長。

神隆（1789）本期淨利0.46億元，年減67.1%，主要係委託研製業務營收減少，致本期淨利衰退。