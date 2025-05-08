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元大金營收／4月稅後純益年減逾五成 壽險匯損成主因

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）8日公告2025年4月自結獲利，受到股匯市劇烈波動及壽險匯兌損失影響，單月稅後純益僅13.02億元，年減達57.4％。累計前四月稅後純益為89.4億元，年減27.2％，每股稅後純益（EPS）為0.69元。

元大金表示，4月台股日均成交量較3月下滑逾12％，市場動能轉弱。不過，旗下元大證券表現穩健，4月稅後純益仍達14.26億元，較去年同期成長15.7％，累計前四月稅後純益為53.93億元，雖年減5.6％，仍維持集團獲利主力地位。

元大銀行方面，主要受惠於穩定的利息淨收益與財富管理手續費，4月稅後純益達7.1億元，惟較去年同期減少26％，累計前四月稅後純益為32.54億元，年減幅度9.4％。

元大人壽則因台幣升值幅度逾3.5％，產生顯著匯兌損失，雖仍有穩定的經常性收益，4月單月出現稅後虧損9.39億元，前四月轉為稅後淨損4.6億元，對整體金控獲利形成壓力。

至於元大投信表現穩定，受惠於資產管理規模成長及市場對ETF商品需求熱絡，4月稅後純益達3.22億元，年增7.7％，前四月累積純益13.16億元，年增達18％，為金控獲利增長的亮點之一。

元大金 台股

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