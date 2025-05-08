遠百財報／首季 EPS 0.34元 獲利年減17.5％

遠百（2903）8日公布首季財報，首季稅後純益4.7億元，年減17.5％，稅後每股純益（EPS）為0.34元。

遠百日前指出，今年百貨業是充滿挑戰的一年，還是受到出國潮、物價上漲與川普2.0時代的影響，景氣動盪。

此外，遠百正值母親節檔期，檔期目標115億，年增5%，作為百貨上半年度最大檔期，有望大幅挹注第2季營運動能。

遠百董事長徐旭東於致股東報告書中表示，今年台中大遠百及板橋大遠百持續進行改裝計畫，重點轉向超市餐飲業種，其他各分公司也依照商圈特性與市場潮流，以加強趨勢業種，櫃位汰弱留強為主要調整方向。

例如，桃園店計畫提升百貨服飾與餐飲品牌力，台南店則以餐飲業種為強化方向，信義A13 持續引進潮牌新櫃與精品快閃，期能提升商品力。

遠東百貨將進駐Tpark園區，預計在2028年開幕，商場面積逾一萬坪，該店址靠近板南線的亞東醫院站，而遠百寶慶店也預計在2028年改建完成。

轉投資遠東SOGO的大巨蛋店將於今年第4季全區正式營運，將是目前台北市中心最大商場，隨著ABCD區完整年度營運，預計將貢獻百億元營收。