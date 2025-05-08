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復盛應用財報／首季 EPS 8.83元、獲利12.19億元 年增31.1%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）8日公布首季財報，單季稅後純益12.19億元，年增31.1%，每股純益8.83元。展望營運前景，法人認為，該公司第2季進入出貨淡季，而美國對台、越南和中國大陸的對等關稅後續協商是觀察重點，將涉及下半年營運變化。

每年的第1季一向是高爾夫球具代工業的出貨旺季，在品牌客戶普遍啟動新款式產品鋪貨動作的加持下，復盛應用身為全球前二大品牌商TaylorMade、Callway的主力代工廠，交出不錯營運表現。

依該公司公告財報數據，第1季營收為84.79億元，比去年同期的63.69億元，成長33.1%；進而挹注獲利達12.19億元，相較去年同期的9.3億元，成長31.1%，每股稅後純益達8.83元。復盛應用8日上漲13元，收於346.5元。

財報 高爾夫

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