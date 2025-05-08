智伸科營收／半導體與醫療動能續強 4月6.52億元年增8.22％

智伸科（4551）今日公布2025年4月合併營收為新台幣6.52億元，較上月營收6.51億元增加0.20％，較去年同期營收6.03億元增加8.22％，繳出連續10月年增率正成長的佳績；2025年前4月累計合併營收為新台幣26.62億元，較去年同期營收22.39億元增加18.86％。

智伸科表示，4月營收穩步提升，主要來自其他事業體中的半導體事業群出貨維持強勁，主要是受惠於半導體設備中的流體控制閥關鍵零組件、晶圓研磨砂輪關鍵零組件等的拉貨力道增加；另一方面，醫療業務延續第一季度缺貨的補單效應，在縫合器、夾具等產品出貨動能持穩下，醫療業績持續堆高。目前半導體、醫療兩個事業體已佔公司前四月營收近14％，較去年同期增加7.8個百分點，有助於公司在營收規模放大的同時，有效精進整體毛利率與獲利表現。