受惠雞豬價齊漲 卜蜂第1季獲利創單季新高
雞肉大廠卜蜂今天公布第1季財報，歸屬母公司業主淨利為新台幣7億元，年增89.7%，每股純益（EPS）為2.38元，獲利和EPS雙創單季新高。卜蜂表示，雞價上揚以及豬價大漲挹注，推升獲利創高，預計之後還有進口原料匯差利多，今年營運拚比去年好。
卜蜂指出，去年同期因雞價低，南投廠呈現虧損狀態，今年雞價稍微回升，價格比去年同期好。另外，今年第1季獲利最大差異在於豬價，去年同期豬價每公斤平均單價為83元，甚至最低到70多元，今年同期平均單價為93至94元，價差10元，至今豬價仍維持90至95元。
卜蜂表示，桃園肉品分切廠已經完工，正申請執照，預計今年11或12月試營運，希望在明年第1季正式啟用，一年可望貢獻30億元營收；另外飼料廠增加雲林廠，月產量約1萬多噸，主要供應自養的肉雞跟豬，有望逐步增加產量。
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