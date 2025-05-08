國票金營收／4月虧損2億元 關稅衝擊、台股震盪

國票金（2889）8日公布4月自結損益，4月單月稅後虧損2億253萬元，累計前4月稅後純益達1億9,927萬元，較去年同期累計數減少5億3,372萬元，減幅72.81%，每股稅後純益（EPS）0.06元。國票金表示，單月虧損主要是因4

月美國宣布實施對等關稅，致全球金融市場出現明顯修正，台股亦受牽連，票券股權業務、證券自營及新金融商品業務皆出現損失。

國票金公告4月獲利，國票金自結稅後淨損2億253萬元，累計前4月稅後純益1億9,927萬元，較去年同期累計數減少5億3,372萬元，減幅72.81%，每股稅後純益0.06元，4月底每股淨值12.01元。

國票金表示，4月美國宣布實施對等關稅，致全球金融市場出現明顯修正，台股亦受牽連，波動加劇，票券股權業務、證券自營及新金融商品業務出現損失，加上市場日均量與經紀業務市占率均較去年同期低，子公司國際票券及國票證券整體獲利較去年同期分別減少14.95%及127.02%。

另，子公司國票創投因評價損失及處分損益減少，及轉投資國旺租賃受大陸景氣不佳，獲利衰退，整體獲利較去年同期減少173.01%。