雄獅財報／第1季 EPS 4.57元創歷年新高

雄獅旅行社（2731）8日董事會通過2025年第1季財務報告，第1季合併營收71.46億元，較去年同期成長19.21%，第1季稅後純益為4.26億元，較去年同期成長30.95%，每股盈餘稅後為4.57元，創歷年來第1季新高。（2024年第1季EPS每股稅後盈餘為3.49元）

分析第1季營收及獲利成長主因，受惠於春節連假長達9天、寒假、228連假及清明假期出遊需求推升，雄獅提早布局並提供多元產品，年初即見明顯成長，隨後接連迎來日本大阪世博開幕、立山黑部雪牆開山、神戶航線開航，以及熱播韓劇所帶動的話題效應，加上東北亞櫻花季與歐洲鬱金香花季等季節性旅遊高峰，均明顯帶動訂單增長。另一方面，長程國際航線運能持續恢復，亦助攻旅遊市場全面升溫，進一步挹注公司整體營收與獲利表現。

展望後市，儘管全球經濟仍受美國關稅政策調整及匯率波動等不確定因素干擾，但美國航線運能增加，機位供給明顯回升，北美產品仍具備價格競爭優勢。為搶佔先機，雄獅積極擴展北美市場，聚焦具在地深度的產品設計，推出如美國經典五大國家公園行程，安排國內段班機，飽覽黃石國家公園、大峽谷國家公園、大堤頓國家公園等壯麗奇景，以特色化、高值化行程強化產品差異；而歐洲線隨著阿聯酋航空和土耳其航空的增飛，以及阿提哈德航空將於9月7日開航台北直飛阿布達比的航班，歐洲航線整體機位增加，將有助於團體旅行安排。雄獅也靈活調整策略，除了經典旅遊路線外，今年更深入發掘北歐、巴爾幹半島、西班牙朝聖之路及義大利多洛米堤等分眾旅遊路線。

短線部份則迎來暑期旅遊高峰，自今年4月起暑期訂單湧現，行程類型以動物園、樂園、水族館等親子體驗最受歡迎；日本則為人氣首選目的地，近期雄獅夏季線上旅展亦觀察到大阪世博、北海道避暑行程銷售熱絡，而具主題性、稀缺性的運動旅遊，例如富士山登山行程、獨家授權的北海道馬拉松團以及高爾夫球旅遊等，也都呈現增長趨勢。雄獅透過提前布局，為下半年營收帶來正向動能。整體而言旅遊需求趨勢明確，市場氣氛穩中透旺，後市仍持審慎樂觀看法。