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鴻海小金雞鴻華先進與三菱攜手 大摩點讚：看好後續長期電動車市場

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

鴻海（2317）旗下子公司鴻華先進-創（2258）宣布，與三菱汽車簽署一份合作備忘錄（MoU），摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，這是鴻海EV製造業務的新里程碑，因為是首次獲得傳統燃油車品牌的訂單，有望帶動後續更多EV合作案及市場擴張。因此給予鴻海的評級為「優於大盤」，目標價維持175元。

鴻海51%持股的子公司鴻華先進與三菱汽車的合作備忘錄，將根據OEM業務模式，為三菱提供一款電動車（EV）的設計與製造管理服務。該款電動車將基於鴻華先進自有的乘用EV車型（Model C、E、B或D之一）開發，並於台灣生產，預計將於2026年下半年進軍澳洲與紐西蘭市場。

大摩表示，由於鴻華先進與三菱汽車此次合作將利用台灣現有產線，因此資本支出需求很低。這是一個良好的開端，若此案順利執行，將有利後續深耕電動車市場。

三菱 鴻海 鴻華先進

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