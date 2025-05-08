統一財報／首季 EPS 0.91元 年減6.8%
統一（1216）公布第1季營運成績單，稅後純益51.57億元，年減6.8%，EPS為0.91元，較去年同期0.97元減少0.06元。
統一合併營收1,692.65億元，成長6.6%，稅後純益51.57億元，年減6.8%，EPS為0.91元，主要受外在經濟環境影響，統一證券等權益法投資獲利大幅減少因素。
統一中控本期淨利人民幣6.02億元，較去年同期增加RMB 1.45億元，成長31.8%，本期獲利突破同期歷史高點，主要受惠於食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升，促使整體營運效益保持成長動能。
另一大金雞母統一超（2912），稅後純益28.96億元，年減衰退1.7%，主要係為提前布局數位優化、物流建置與海外展店等認列支出下，至本期淨利衰退。
統一實（9907）本期淨利6.68億元較去年同期增加5.15億元，成長336.2%，主要係飲料包裝及鐵產品銷售增加、且鐵產品之售價明顯提升，致本期淨利成長。
神隆（1789）本期淨利0.46億元，較去年同期減少0.94億元，減少67.1%，主要係委託研製業務營收減少，致本期淨利衰退。
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