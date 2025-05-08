快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應

統一財報／首季 EPS 0.91元 年減6.8%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一（1216）公布第1季營運成績單，稅後純益51.57億元，年減6.8%，EPS為0.91元，較去年同期0.97元減少0.06元。

統一合併營收1,692.65億元，成長6.6%，稅後純益51.57億元，年減6.8%，EPS為0.91元，主要受外在經濟環境影響，統一證券等權益法投資獲利大幅減少因素。

統一中控本期淨利人民幣6.02億元，較去年同期增加RMB 1.45億元，成長31.8%，本期獲利突破同期歷史高點，主要受惠於食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升，促使整體營運效益保持成長動能。

另一大金雞母統一超（2912），稅後純益28.96億元，年減衰退1.7%，主要係為提前布局數位優化、物流建置與海外展店等認列支出下，至本期淨利衰退。

統一實（9907）本期淨利6.68億元較去年同期增加5.15億元，成長336.2%，主要係飲料包裝及鐵產品銷售增加、且鐵產品之售價明顯提升，致本期淨利成長。

神隆（1789）本期淨利0.46億元，較去年同期減少0.94億元，減少67.1%，主要係委託研製業務營收減少，致本期淨利衰退。

EPS 營收

延伸閱讀

綠茵財報／第1季 EPS 1.65元 創近三年同期新高

六角財報／首季 EPS 0.26元 品牌展店腳步加速

jpp財報／首季 EPS 2.51元 獲利亮眼

雲品財報／首季EPS 1.03元 旗下君品酒店轉型優化營運

相關新聞

永豐金股價站回半年線 回補川普解放日跳空缺口

永豐金（2890）8日早上股價站回半年線，回補4月2日川普「解放日」推對等關稅的跳空缺口。

視陽第1季 EPS 3.08元 鉅明1.5元

視陽（6782）昨（7）日公告首季財報，營收9.47億元，年增16.2%，稅後純益1.94億元，年增13.8%，每股純益...

寒舍第1季 EPS 0.62元 順德0.62元

寒舍（2739）昨（7）日公告去年財報，首季營收13.99億元，年增3.2%，受惠旅遊與...

必應第1季 EPS 0.23元 華固-0.42元

必應創造（6625）昨（7）日公告，2024年全年稅後純益2.85億元，每股純益5.84元，擬配發每股現金股利4元，以昨...

上銀4月合併營收 年月雙增

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）在半導體等產業訂單溫和增長帶動下，昨（7）日公布4月合併營收20.50億元，月增2...

東陽、虎山、精確 4月績昂

汽車零組件4月營收大豐收，包括東陽（1319）、虎山、精確都較去年同期大幅成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。