jpp財報／首季 EPS 2.51元 獲利亮眼

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）8日公告首季每股純益2.51元，較去年第4季每股純益1.55元、去年同期每股虧損1.26元，雙雙成長，獲利表現亮眼。

展望第2季，jpp強調，公司目前訂單能見度良好，配合產線優化將有機會優於本季表現；中長期而言，AI、能源轉型與全球供應鏈重組三大趨勢仍將持續，公司位處泰國的製造基地可望持續受惠轉單效應。

jpp今年第1季合併營收8.06億元，較去年同期成長33.7%，改寫單季歷史新高紀錄，稅後純益1.28億元，季增70.6%，並較去年同期轉虧為盈，單季每股純益2.51元，創近六季以來新高。

jpp指出，儘管全球政經情勢仍存變數，尤其美國總統大選所帶來的關稅與匯率波動尚難預料，公司仍憑藉位於泰國的區域製造優勢與精密機構件技術實力，穩健掌握AI伺服器與航太市場需求，營運表現持續成長。

jpp表示，受惠於AI伺服器、雲端資料中心與能源產業蓬勃發展，經寶客製化機構件產品持續熱銷，包含高階伺服器機櫃、水冷模組、儲能設備結構件等皆接單暢旺。

此外，jpp已於今年3月動工建設第二座自動化噴烤漆廠，預計完工後可有效紓解產能瓶頸。同時，新三層樓廠房進度順利，預定於下半年啟用，將進一步支援高附加價值產品生產。

至於航太業務方面，除持續出貨給Airbus及Thales外，與Safran等新客戶合作逐步深化，公司亦積極申請歐盟航太維修與改裝（POA）認證，為未來切入高毛利航太維修市場做準備。