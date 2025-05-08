雲品財報／首季EPS 1.03元 旗下君品酒店轉型優化營運

雲品（2748）8日召開董事會，會中通過第1季合併營收7.4億元，年減0.42%，稅後淨利1.08億元，年減24.28％，每股稅後盈餘1.03元。公司表示，獲利衰退主因投資的美金定存與美國國庫券因為美元匯率變化，造成兌換利益較去年同期減少，其次則是結算一次性的人事費用與員工福利調整。

雲品首季營收維持穩定成績，在住房方面，除了有君品酒店、雲品溫泉酒店兩大星級飯店外，本季台東寶桑町屋也加入旅宿項目，維持穩定的住房收入。在餐飲方面，首季則有尾牙、外燴與春酒訂單助攻，使第1季營收能夠維持幾近持平的穩定成績。

雲品旗下台東「寶桑町屋Machiya Posong」自2月15日開幕後，首月住房率即超過七成五，平均房價超過7,500元，營運首月即獲利。「寶桑町屋Machiya Posong」占地2.1公頃，包含7棟日式町屋和1棟文創青年旅館，包棟的日式町屋平均每戶可享有120坪的日式庭園空間與住房空間，是台灣少見以文化歷史底蘊且獨特的旅宿產品，將以差異化的產品與服務，提供消費者不同的旅宿選擇。

雲品已有16處委託經營據點，目前10處營運中，而籌備中的台東機關車庫、台東北町丼飯屋，在今年中將投入營運行列，明年第1季則有雲品酒店杭州將開幕。今年亦將持續簽約新增委託經營據點，在各據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，對雲品的淨利率與營業利益率有直接正面挹注，亦將持續對於雲品旗下飯店旅宿有所助益，衝刺第2季營收動能。

此外，雲品國際亦在今年將優勢延伸，集結目前旅宿經營項目的五處Villa Resort成立「雲品Collection」，將現有的寶桑町屋、蘇卡利漫活、埔里興悅溫泉與富貴天心特區、光禹國際野奢度假村，以差異化產品與獨特性的旅宿體驗，將為台灣旅遊市場帶來截然不同的革新與體驗。