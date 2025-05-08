中台財報／首季EPS 0.8元 營收年減、惟毛利率顯著優化

事業廢棄物處理及資源循環大廠中台（6923）8日公告第1季財報，單季合併營收2.92億元，季減7.59%、年減33.56%；歸屬於母公司業主淨利7,365萬元，季減5.57%，但較去年同期微幅成長1.78%。每股純益0.8元，略低於去年同期的0.88元。

中台說明，今年首季營收下滑，主要受到前期大型環境整治案陸續收尾，而新案尚未完全銜接所致。然而，公司透過優化業務結構及成本控管，營業毛利率自去年同期的24.54%顯著躍升至37.52%，帶動營業利益年增4.46%達9,115萬元，使整體獲利能力在營收減少情況下仍維持增長。

展望今年，中台預期，雖然全年營收可能因環境整治工程業務貢獻減少，而略低於去年創下的17.2億元高基期，但主力業務如焚化處理產能利用率預計將由5成提升至6成，加上銅粉銷售可望穩健增長，公司看好全年毛利率及整體獲利表現有望優於去年。

此外，中台正積極推動中台一廠二期擴建計畫，總工程預算達7億元，預計於2026年商轉，屆時將進一步擴大固液態廢棄物混燒處理能力，並持續發展廢鋰電池、太陽能板回收等新技術，為公司下一波的成長挹注新動能。