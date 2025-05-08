櫻花財報／首季營收、獲利雙創新高 AI 智能新品銷售暢旺助攻

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）董事會8日通過第1季合併財報，合併營收27.6億元、年增14.2%；營業利益4.31億元、年增7.4%；稅後純益3.8億元、年增7.6%；每股稅後純益1.74元，營收及獲利雙創同期新高。

台灣櫻花表示，本季主要成長動能來自新購與換購市場同步發力。其中，新購市場受惠於新建案交屋潮，推升整體廚房業務大幅成長，年增幅達58%，另新簽建案合約逐年成長，可望推動未來1至2年營收持續挹注。

換購市場則為櫻花主要營收來源，受益於產品升級策略持續深化下，穩步推進量價移轉，支撐整體廚衛電業績穩健成長。

AI智能新品亦為本季亮點。旗下AI Kitchen系列結合智能科技、套系化設計與高質感外觀，成功吸引消費者目光，帶動廚衛電銷售表現優於預期，即使面對去年節能補助所帶來的高基期，仍維持持平水準。其中，水產品受惠於新品上市與通路鋪貨推進，年增幅達54%，成為廚衛電成長主力。

展望2025年，台灣櫻花將持續推動AI智能廚房技術升級，精進產品組合，並積極拓展廚居與家居事業，深化從「空間」到「生活」的整體解決方案，實踐「美好居家生活的創造者」願景，致力打造更智能、便利且富有溫度的居家體驗。

法人預期，在核心事業穩健成長、產品與通路策略持續優化，以及新事業穩步推進下，台灣櫻花今年全年營收與獲利有望延續成長動能，再創營運佳績。