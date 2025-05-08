達麗財報／首季 EPS -0.15元 因屬淡季且無建案完工認列
達麗（6177）8日公告，第1季稅後虧損6,447萬元，每股稅後損益0.15元。達麗指出，首季屬於傳統淡季，且因無建案完工認列，不過今年預計完工個案有2個，交屋落在第3、4季，合計完工量約126億元。
達麗未來3年進入完工交屋如入帳期，今年有兩案可完工交屋，包括完銷的「達麗天蒔」，總銷34.5億元，預計第3季拿到使照，以及銷售達75％的「達麗世界仁」，總銷91.7億元，預計10月取得使照。
2026年完工個案3案，為「達麗未來市」、「達麗冶翠」、「達麗河蘊」，完工量共164億元；2027年則有「達麗雙子星」、「達麗新高鐵」、「達麗世界學」，完工量180億元。
達麗近年積極朝向多元化土地開發模式發展，手握多筆個案，包括高雄黃線Y18站/橘線O10站聯開案、左營眷村公辦都更、屏東火車站公辦都更、台南市平實重劃區等。
展望未來，達麗指出，目前觀察到川普關稅戰確實衝擊到購屋信心，猶豫期間拉長，若以區域來看，雙北市因價格高，加上市場仍有房貸難貸的狀況，因此買氣較冷，中南部則相對較好，旗下個案陸續都有成交，整體而言，雖然房市短期買氣受到衝擊，但影響房市最大的關鍵還是利率與總體經濟成長，長期來看，市場首購、換屋等剛性需求仍然存在，不至於悲觀看待。
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