東陽財報／第1季稅後淨利14.66億元、EPS 2.48元 將配發現金股利5.3元

東陽（1319）8日表示，董事會決議每股配發現金股利5.3元（發放金額約31.34億元），並通過2025年第1季財報，營收72.90億、稅後淨利14.66億元，年增25.1%，EPS2.48元，也優於去年同期的1.98元。此外七股建廠已發包興建，將於5月動土。

東陽設定10萬坪成長計畫，滿足東陽未來三到五年成長所需，現在東陽台南科工廠已在興建中，預計第3季完成，七股科技工業區的1.8萬坪土地3月交地、目前已發包興建，將在5月動土，工期約1.5年。再加上新市產業園區以租賃方式取得4.8萬坪的土地，東陽將繼續取得土地，以因應長期發展需求。

東陽取得土地之後，在開模、倉庫、貨櫃碼頭擴增都沒有問題，第一階段將先擴增產能、倉庫、貨櫃碼頭等提升出貨量能。目前東陽一天已經出到84個貨櫃，年底可以達到90個貨櫃，等新市產業園區好了，再把鈑金生產移出，屆時一天可以達到150到180個貨櫃，達到倍數成長。