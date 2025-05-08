雙引擎啟動！旅行社股買氣強大 4檔高掛漲停

近期台幣升值推動出國旅遊熱潮，加上暑期旺季需求升溫，旅行社概念股買氣強勁，8日五福（2745）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）、山富（2743）等強勢漲停，鳳凰（5706）、富野（2736）、雄獅（2731）同步走高，觀光類股成為市場焦點，資金動能顯著湧入。

新台幣匯率前兩日連二貶，7日收30.295元，8日盤中則轉升。交通部長陳世凱指出，台幣升值對觀光業者帶來雙重影響：一方面讓國人出國成本降低，刺激海外旅遊需求；另一方面則可能提高來台旅客支出，影響入境市場。交通部已要求觀光署密切關注進出國人次變化，並將擬定相關補助措施，協助旅行業者因應市場變化。

暑期出國需求提前爆發，旅行社接單熱潮加速推進。業者透露，今年暑假旅遊產品詢問與預訂較去年更早啟動，且成長動能強勁，尤以歐洲、日本線買氣暢旺，包機與長程團體行程報名速度超出預期，反映市場旅遊熱度持續升溫。

個股表現方面，五福第1季財報亮眼，稅後純益與每股純益雙創單季歷史新高，股價強攻漲停至126.5元，刷新去年7月底以來波段新高，且仍有近2,900張買單排隊。

五福受惠於虛實雙引擎驅動，單季稅後純益達1.45億元、年增38.1%，每股純益4.29元。業績強勁增長的主因包括郵輪產品重啟、東南亞與長程線需求升溫，以及日本線穩健銷售。此外，第1季旅展反應良好，第2季在台北、台中、高雄另有三場大型旅展，可望進一步拓展品牌曝光度與訂單動能。

展望下半年，五福鎖定四大策略方向：擴展實體門市，預計5、6月新增台北南京復興、高雄澄清、彰化員林三家據點；深化產品升級，推動主題深度行程、客製化包團及熟齡族慢遊等高黏著性旅遊產品；強化數位營運，整合CRM、會員制度與數據分析，提升精準行銷效益；導入旅遊直播互動模式，進一步增強市場競爭力。

在台幣升值與暑期需求共振下，旅行社族群持續受市場青睞，後續漲勢與業績成長仍值得關注。