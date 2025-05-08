永豐金股價站回半年線 回補川普解放日跳空缺口
永豐金（2890）8日早上股價站回半年線，回補4月2日川普「解放日」推對等關稅的跳空缺口。
永豐金本周舉行第1季法說會，公布首季每股盈餘0.57元，續創歷史新高，稅後盈餘72億元，年增4.2%。總經理朱士廷表示，今年全年仍有機會挑戰每股獲利2元以上，但市場變化快速，「希望這不是最後一次講創新高」。
朱士廷指出，4月以來金融市場劇烈震盪，從「驚奇、驚訝到驚嚇」，台股一度重挫6,600點後反彈逾3,200點，台幣更在短短數日升值6.2%，並直言「川普總統完全詮釋資本市場的不確定性」，第2季後市場氣氛將轉趨保守。
對於新台幣若升值10%對財報的影響，財務長許如玫強調，永豐銀外幣部位幾乎零曝險，獲利不受影響，淨值則因海外投資可能減少約1%。
朱士廷補充，今年第1季永豐金自結淨收益達186.9億元、年增11.6%，年化ROE達13.95%，第1季CAGR達17.8%，優於同業平均表現。至於與京城銀（2809）的合併案，已於4月送件金管會，並補件員工安置計畫，盼能於第四季前完成。
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