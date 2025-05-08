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來億營收／4月46.39億元、年增54.9% 創歷史新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

來億-KY（6890）公布4月合併營收46.39億元，一舉突破40億元門檻，年增54.9%，創單月歷史新高，並較前高的37.56億元大幅增加8.83億元；累計前四月合併營收143.22億元、年增33%。

來億自結，今年第1季合併營收96.83億元、年增25%，稅後純益9.13億元、年增24%（以增資後股本計算），每股稅後純益3.66元。

受惠於adidas及Hoka訂單充沛、產能持續擴增及客戶需求旺盛，來億第2季傳統旺季首月營收即出現大幅成長，表現亮眼。

來億表示，第2季產能利用率相當不錯，目前為正常出貨狀況，非急單需求，基本面審慎樂觀，adidas及Hoka仍呈穩定成長趨勢，帶動營收穩定增長。

adidas 營收

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