台塑化看展望 油價仍持續弱勢、輕裂廠毛利可望改善

台塑化（6505）7日表示，OPEC+原計畫6月每日增產約14萬桶，但5月3日舉行會議後，決定擴大增產至41.1萬桶。市場推測OPEC+可能在6月初再次同意7月增產每日41.1萬桶，並在今年10月底結束自願減產的每日220萬桶，將使原油供給面逐步寬鬆，預期油價持續弱勢。

台塑化表示，OPEC+於5月3日舉行會議，會中自願減產八國決定6月擴大增產至單日41.1萬桶，高於原先計畫增產約14萬桶，目前哈薩克產量高於配額約40萬桶，若哈薩克不積極降低產量達成配額目標，沙烏地阿拉伯將持續主導加速增產，利用原油價格戰打擊哈薩克，換取OPEC+內部紀律及凝聚力，亦可增加OPEC+原油在全球的市占率。

根據統計，OPEC+在4~6月共增產每日約96萬桶，仍有124萬桶數量可讓OPEC+增產，市場推測OPEC+可能在6月初再次同意7月每日增產41.1萬桶，並在今年10月底結束自願減產的220萬桶，使原油供給面逐步寬鬆，預期油價持續弱勢。

針對油價下跌對煉製毛利的影響，台塑化表示，歐洲終端柴油需求增加，同時西班牙、葡萄牙停電事故，影響兩國每日164萬桶煉廠的供給，且日本Eneos煉廠（24萬桶/日）故障關閉，加上亞洲進入煉廠密集檢修期，導致4、5月亞洲柴油運往歐洲數量偏低，加上澳洲及東南亞柴油需求亦保持穩健，且新加坡庫存比去年同期低26%，皆使短期新加坡柴油價差保持強勢。

此外，近期墨西哥因國內汽油庫存偏低，持續增加亞洲汽油的進口數量，且5、6月為日本煉廠密集檢修期，定檢產能約每日44萬桶68萬桶，加上近期日本煉廠事故，使日本逐步增加汽油進口需求，同時全球逐步進入汽油需求旺季，亦帶動新加坡汽油價差上漲。

石化原料部份，台塑化認為，近期石化原料價格變動幅度不大，但下游需求受到關稅戰影響，短期難以回升，惟輕油價格隨著原油大幅走跌，原料成本下降，輕裂廠毛利可望改善。

產能利用率方面，台塑化5月份煉油廠配合年度定檢，平均日煉量每日37.8萬桶，預計第2季平均每日40.7萬桶運轉；輕裂廠因應下游需求不佳，預計第2季平均產能利用率58%。