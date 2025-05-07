南亞電子材料急單加化工品銷量增 5月與第2季營收都會成長

南亞（1303）7日表示，該公司受惠電子材料下游有備庫的短急單需求，且多項化工產品產銷量提高，預估5月合併營收將較4月增加，第2季合併營收也會比第1季成長。

南亞表示，公司在電子材料、化工產品及聚酯產品、塑膠加工產品等四大類產品5月暨第2季營收都會增加，其中電子材料部份，網通、車載及伺服器等需求穩定，加上部分消費性電子產品，因關稅豁免期，短期採購動能轉強，電子材料、電路板等備庫的短急單增加，營收略增。

在化工產品部份，乙二醇因下游聚酯開動率維持高位，市場行情持穩，公司持續提升產能利用率，產銷量增加，營收成長；丙二酚下游需求變化不大，同業維持以較低產能利用率生產，價格持平，台灣廠BPA4於5月初重啟，產銷量提升；另外2EH也是全能生產，營收增加。

聚酯產品部份，第2季進入瓶用粒旺季，加上聚酯膜因日本地區民生消費需求增加，銷售量成長。南卡廠因美國對中國大陸產品加徵關稅，成衣客戶轉單至中美洲，已就近爭取供應，5月暨第2季營收將增加。

塑膠加工產品也因營運穩健，且差異化產品銷量提高，加上大陸持續擴大刺激消費政策，汽車、家電產品需求增加，及因應美國因關稅轉為在地採購之需求，已提升美國廠產能，營運成長。

就總體經濟來觀察，南亞指出，美國公布第1季GDP及4月製造業採購經理人指數（PMI）第1季GDP放緩，主要是美國國內趕在川普實施關稅前，搶先囤貨，使得進口大幅暴增，成為GDP季年增率為負成長的主因；4月PMI指數下滑至48.7，其中生產指數滑落至44.0創下新低。未來須觀察生產活動降低，是否影響就業，及關稅是否造成上半年的搶貨現象，將影響下半年需求動能。

大陸第1季GDP年增5.4%，主要還是美國對等關稅實施前的搶出口。4月製造業PMI下滑至49，細項指標中，新出口訂單及出廠價格指標等皆下滑至榮枯線下，未來可能大量低價銷售於美國以外地區，市場競爭更加激烈。

南亞表示，整體而言，各項數據顯示對等關稅豁免期結束前，製造業搶出口，短急單增加，不過市場存在高度的不確定性，企業普遍對未來六個月的展望趨向保守，加上關稅戰伴隨貨幣戰，若美元走弱，新台幣走強的情況下，不利以出口為主的產業。