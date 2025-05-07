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台塑第2季營收雖受關稅、升值等負面影響 仍估將比上季成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑集團。 圖／本報系資料照片
台塑集團。 圖／本報系資料照片

台塑（1301）7日針對今年第2季營運展望提出看法，美國暫緩實施對等關稅影響，終端客戶要求加工廠加速出貨，部分石化產品銷售量增加。但受川普關稅政策不確定因素影響，近期原料乙、丙烯及石化產品價格走勢疲軟，加上新台幣兌美元大幅升值，預期5、6月營業額均比4月微幅成長，第2季營業額也比第1季略為增加。

台塑表示，第2季亞洲有14座輕油裂解廠歲修，合計年產能1,104萬噸，影響乙烯供應減少131萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給減少，加上美國4月9日宣布對中國大陸以外國家，暫緩實施對等關稅，90天內維持10％基準關稅，亞洲加工廠提前出貨，帶動石化產品需求增加，有利台塑公司產品銷售。

此外，台塑第2季有六座廠歲修，比第1季減少3座廠，預期開工率86％高於第1季84％。因此雖然近期原料乙、丙烯行情走勢疲軟，壓低石化產品價格，但第2季為石化產品傳統需求旺季，因此預期第2季營業額比第1季成長。

就總體經濟情勢來判斷，台塑認為，歐美第1季經濟成長率(GDP)走勢分歧，國際貨幣基金(IMF)下修今年全球經濟成長預測，世界貿易組織(WTO)也下修2025年貿易展望，而預期中國大陸第2季持續推出財政及貨幣政策，提振消費，以達到今年GDP成長5％目標，有利石化產品需求增長。

但中國大陸統計局公布4月製造業採購經理指數(PMI)為49，終結連續兩個月的擴張趨勢，加上美國供應管理協會(ISM)及標普全球(S&P Global)公布美國、歐元區及日本4月PMI，也都低於景氣榮枯線50，顯示美國關稅政策的不確定性，企業下訂單觀望，製造業對未來景氣看法轉趨保守。

台塑表示，全球經濟仍面臨美國關稅政策後續發展、美中貿易戰、各國貨幣政策、俄烏戰爭是否停火等不確定因素，台塑將密切關注其對原油與石化產品價格、海運費變化的影響，隨時調整營運策略。

台塑 美國

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