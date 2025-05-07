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亞德客營收／4月34.67億元、年增11.4%創同期新高 對等關稅影響有限

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）7日公布4月合併營收34.67億元，月減1.1%、年增11.4%，創歷年同期新高，也是歷年單月次高；累計前四月合併營收115.63億元、年增12.1%，則創歷年同期新高。

亞德客指出，5月底已接單尚未出貨金額持續提升，印證公司推測受美國對等關稅政策影響有限，且市場需求已逐步回溫的看法。另一方面，大陸政府7日也釋出多項刺激經濟政策，集團樂觀2025年營運展望。

亞德客說明，4月營收若以人民幣計價，為連續二個月創歷史新高，且接單金額持續大於出貨金額；從應用面來看，4月來自電池產業、汽車及通用機械產業應用出貨較佳。

大陸政府7日宣布多項刺激經濟政策，亞德客預期仍會視狀況持續發布政策支持，加上公司不斷開發新產品、提升公司品牌形象，並依各產業狀況提出相對應的銷售策略提高市占率，即使國際局勢仍有不確定因素存在，但公司對今年度展望仍相對樂觀。

亞德客稍早公布第1季自結合併財報，合併營收80.96億元、年增12.3%，合併營業毛利35.74億元，合併稅後純益19.35億元，季增7.4%、年增5.8%，每股稅後純益9.68元，營收、獲利雙雙改寫同期新高。

展望未來，隨著越來越多客戶對市場需求逐步恢復信心，亞德客目前除日均出貨量已連續五個月增長，氣動產品產能利用率也持穩提升至100%，而按照過往經驗，旺季將落在第2季，營運逐季增溫。

法人則估，在旺季需求及電子、車用、電池等產業應用帶動下，第2季營收可望進一步創高。

營收

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