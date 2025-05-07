鈺齊營收／4月14.91億元、年增39.1% 營運增長動能強勁

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）7日公布4月合併營收14.91億元，月增25.6%、年增39.1%，為歷史單月同期第三高；累計前四月合併營收達51.59億元、年增38.2%，亦創歷史同期第三高。

鈺齊表示，隨著步入2025年秋冬季鞋款拉貨期，產銷規模已見明顯增長；4月雖屬季節交替的傳統出貨淡月，但4月營收年月雙增，顯示已明顯脫離首季營運低點，持續展現強勁營運動能。鈺齊強調，此正向增長趨勢，也將延續。

針對近期新台幣匯率狂升，鈺齊表示，公司為全球跨國集團，力求善用各地相對優勢，執行多元資源統整運用，也始終以多品牌、多生產基地、多銷售地區為重要經營策略主軸，因此，多幣別配置當屬必然與必要。

而在新台幣占比不高的前提下，近期新台幣快速大幅升值，對整體財報表現影響甚微。

另外，近日公告揭曉的2024年度「公司治理評鑑」最終分數級距，在全體上市公司中，鈺齊集團已連續六年獲得前6%至20%的佳績，鈺齊說，經營團隊始終深信，營運業績表現雖很重要，但良善公司治理更是根本。

至於近期宏觀經濟充滿不確定性，鈺齊強調，經營團隊仍正向看待全球運動休閒產業的中長期發展態勢，除了持穩擴增海外生產基地之外，更已決議擴大在台營運總部規模，以期再度強化各項職能角色，務實精準打造另一波成長動能。

鈺齊稍早公告，投資5.03億元取得公司總部附近2,848坪土地及廠房，將擴建新的營運總部。