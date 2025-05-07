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泰福財報／第1季4,986萬元、創單季新高 超越去年全年表現

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰福-KY（6541）7日公告2025年第1季財務報告，在完成保瑞生技之合併交易後，第1季合併營收4,986萬元，不僅創下單季新高，更一舉超越去年全年營收總額。這也是自2025年1月20日合併保瑞集團旗下大分子委託研發暨代工製造服務業務（CDMO）的保瑞生技後，首次公告合併後之營運進度。

泰福生技表示，在完成保瑞生技之合併交易後，泰福生技第1季合併營收4,986萬元，不僅創下單季新高，更一舉超越去年全年營收總額；其中，CDMO業務營收占57%、約新台幣2,841萬元，主要為原保瑞生技（竹北廠）既有客戶專案之持續服務，而美國泰福（聖地牙哥廠）也在去年底新增一個當地客戶，為整體CDMO業務累加長期動能。

2025年第1季生物相似藥業務（含權利金收入及銷貨收入）占合併營收43%、約2,136萬元，其中，TX01加拿大市場銷貨較原預期增加近60%，當地經銷夥伴之市場能見度持續提升，亦有利後續聖地牙哥廠區之產能利用效率。

泰福生技執行長Stephen Lam表示，對整合後的組織架構與資源配置搶攻全球CDMO業務市場深具信心，除了原有客戶專案的持續延伸，也將整合後的跨國資源更專注於瞄準歐美客戶、尤其是美國本土的在地市場需求。

他並表示，在近期全球市場因關稅、匯率等各項不確定因素大幅增加的環境下，泰福美國團隊的在地服務、聖地牙哥廠區的商業量產能力、搭配台灣團隊24小時不間斷、且100%準時交付，不僅為以美國市場為終端需求的CDMO客戶免除了代工製成品進口的關稅風險，更使得聖地牙哥廠區尚在執行中的2,000升擴產計畫已受到多個後期開發（Late stage）的客戶詢問。

泰福今年以來的客戶提案（Proposal）數量已累計至31個，目前正積極爭取之潛在合約價金超過8,000萬美元。在美國本土的商業量產產能炙手可熱的關鍵時期，泰福將能更效率地運用全球資源、攜手為客戶在生物製劑開發中提供獨一無二的支持服務與創新動能。

營收 生技

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