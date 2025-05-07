波力財報／第1季 EPS 2.6元 獲利創單季同期新高

碳纖維冰上曲棍球製造龍頭廠波力-KY（8467）公布第1季合併財報，合併營收6.03億元、年增16.2%，營業毛利2.63億元，稅後純益1.34億元、年增52.2%，每股稅後純益2.6元，獲利創單季同期新高。

因應美國推動對等關稅政策，波力表示，將積極規劃在柬埔寨設廠，而董事會稍早也通過，對柬埔寨廠現增400萬美元，累計投資金額已達1,000萬美元。

另外，波力搶進航太產業，稍早公告集團位於台中大里航太複合材料研發中心，已通過認證審查合格，大里廠即刻起執行飛機結構件量產的首件製作並逐月增量。

波力指出，航太複合材料研發中心專注於飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材結構件產品開發，經過艱辛嚴格的認證過程，終於通過認證審查合格，成功跨出進軍航太產業的第一步。

波力表示，相關訂單已經取得，並陸續交貨，未來訂單預示量將於集團台中大里航太複合材料研發中心專線生產，產能已擴充可達每年生產480架量。