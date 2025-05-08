快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

豐興看好第2季鋼筋產銷

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

主力電爐廠豐興鋼鐵（2015）昨（7）日法說會，認為在綜合評估鋼筋表面消費量等數據後，鋼筋產銷第2季的表現可望優於第1季；另美國對等關稅情勢確定後，台灣鋼鐵產業可望迎來轉單商機。

豐興核心產品為鋼筋、型鋼以及合金棒線，展望第2季，主要三大產品當中鋼筋與型鋼是屬於內需產品，較不受到對等關稅等外部因素衝擊；合金棒線的下游應用產業為扣件及工具機械，終端產品以外銷為主，目前普遍受到不景氣打擊，原預估棒線第1季後可走出谷底，已修正看法應與去年同期持平。

根據統計，大陸去年每月出口鋼材926萬公噸、創歷史次高；今年第1季大陸鋼材外銷約2700多萬公噸，雖較去年第4季減少，但第1季出口仍創歷史新高，由於中國大陸鋼鐵產銷對國際鋼價起伏有決定性影響，後續要持續觀察。

外銷 豐興 鋼鐵

延伸閱讀

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

影／嚇！台南超夯軍事特色公園建案鋼筋從天砸落 市府出手了

緯穎看好散熱發展 雙鴻、奇鋐跟著吃補

新竹卡車卡在路中找吊車脫困 竟撞毀護牆從高處翻落解體

相關新聞

視陽第1季 EPS 3.08元 鉅明1.5元

視陽（6782）昨（7）日公告首季財報，營收9.47億元，年增16.2%，稅後純益1.94億元，年增13.8%，每股純益...

寒舍第1季 EPS 0.62元 順德0.62元

寒舍（2739）昨（7）日公告去年財報，首季營收13.99億元，年增3.2%，受惠旅遊與...

必應第1季 EPS 0.23元 華固-0.42元

必應創造（6625）昨（7）日公告，2024年全年稅後純益2.85億元，每股純益5.84元，擬配發每股現金股利4元，以昨...

上銀4月合併營收 年月雙增

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）在半導體等產業訂單溫和增長帶動下，昨（7）日公布4月合併營收20.50億元，月增2...

東陽、虎山、精確 4月績昂

汽車零組件4月營收大豐收，包括東陽（1319）、虎山、精確都較去年同期大幅成長。

豐興看好第2季鋼筋產銷

主力電爐廠豐興鋼鐵（2015）昨（7）日法說會，認為在綜合評估鋼筋表面消費量等數據後，鋼筋產銷第2季的表現可望優於第1季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。