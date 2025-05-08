豐興看好第2季鋼筋產銷
主力電爐廠豐興鋼鐵（2015）昨（7）日法說會，認為在綜合評估鋼筋表面消費量等數據後，鋼筋產銷第2季的表現可望優於第1季；另美國對等關稅情勢確定後，台灣鋼鐵產業可望迎來轉單商機。
豐興核心產品為鋼筋、型鋼以及合金棒線，展望第2季，主要三大產品當中鋼筋與型鋼是屬於內需產品，較不受到對等關稅等外部因素衝擊；合金棒線的下游應用產業為扣件及工具機械，終端產品以外銷為主，目前普遍受到不景氣打擊，原預估棒線第1季後可走出谷底，已修正看法應與去年同期持平。
根據統計，大陸去年每月出口鋼材926萬公噸、創歷史次高；今年第1季大陸鋼材外銷約2700多萬公噸，雖較去年第4季減少，但第1季出口仍創歷史新高，由於中國大陸鋼鐵產銷對國際鋼價起伏有決定性影響，後續要持續觀察。
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