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上銀4月合併營收 年月雙增

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）在半導體等產業訂單溫和增長帶動下，昨（7）日公布4月合併營收20.50億元，月增2.1%、年增1.5%，為同期第五高；累計前四月合併營收78.89億元、年增4.8%，為同期第四高。

上銀表示，4月及前四月營收穩健成長，目前訂單以短單及急單為主，其中，滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度約1.5至2個月，主要來自半導體、自動化、大型基礎建設、航太及新能源產業，部分廠區產線5月仍需加班趕工。

針對美國對等關稅議題，上銀指出，集團早在美國總統川普公布對等關稅之前，就與客戶達成協議，各自分攤部分關稅，90天緩衝期內，加徵10%進口關稅，反而減輕上銀關稅負擔。

展望今年營運，上銀評估，今年集團營收和獲利可望同步成長，看好半導體、自動化、大型基礎建設、航太及機器人的出貨持續成長，是今年營運成長的主要動能。

集團另一家大銀微系統，自結4月合併營收2.43億元，月增13.2%、年增23.6%，為同期第三高；累計前四月合併營收8.31億元、年增27.7%，改寫同期第四高。

大銀表示，精密運動及控制元件目前訂單能見度約1.5至2個月，微米及奈米及定位系統訂單能見度約四至五個月。

上銀科技 營收

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