八方雲集財報／首季EPS 2.93元、獲利年增逾二成 創單季歷史新高

八方雲集（2753）7日公告第1季財務報告，單季合併營收達21.77億元，創歷史新高，成長12.97%，稅後純益1.95億元，年增24.2%，每股盈餘2.93元，毛利率為35.24%，較去年第4季提升1.5個百分點。

八方雲集第1季營收表現亮眼，除了創下單季營收新高，3月亦衝上單月營收新高。公司表示，主要受惠集團持續執行的雙主軸策略，一方面透過「汰弱留強」的品牌展店策略優化營運效能，另一方面則積極開發新品項如梁師傅排骨麵，提供消費者更多元的餐食選擇，在消費者購買頻率及客單價上都有明顯提升。

餐飲業今年以來面臨通貨膨脹造成的消費者支出習慣變化等挑戰，勞動成本已占總支出的20-30%，肉品、油品的原料採購成本也都呈現漲價趨勢，八方雲集成本管理得宜，第1季毛利率較去年第4季提升，與去年同期相當，表現出擴大營收的同時也穩固營業成本的合理化。

在海外市場方面，八方雲集表示，美國展店計畫仍會穩健推進，對於美國新一輪關稅政策或國際匯率變動，目前審慎樂觀看待當前局勢，並密切觀察美國與台灣的經濟情勢變化，做好各種應變準備，現階段仍根據集團在美國發展節奏持續展開，除了原本已經有的11家美國門市以外，2025年還有8家門市完成簽約，未來除了加州德州地區展店外，美國其他州及其他國家市場都不排除發展的可能性。

截至第1季，八方雲集在全球共有1,365家門市，其中台灣地區1,278家、香港地區76家、美國地區11家。

展望第2季，八方雲集表示，將持續進行新商品開發計畫，像是梁社漢排骨品牌於4月推出99元「秘醬雞菲力排(飯/麵)」與「椒鹽雞菲力排(飯/麵)」超值新品等，並且會加強數位整合行銷力道，尤其數位化已成為餐飲業的重要發展方向，最新開發導入的「八方點」線上系統就是方便消費者可以透過手機掃碼進行快速點餐，為消費者提供更加便利的餐飲服務。