台揚擬減資57.89%彌補虧損 6/18提股東會決議
網通廠台揚今天召開重訊記者會，董事長謝其嘉宣布，董事會決議辦理減資彌補虧損，去年底待彌補虧損為新台幣27.69億元，將減資57.89%，減資案預計在6月18日提請股東會決議。
謝其嘉表示，為了彌補累積虧損，健全財務結構，決議辦理減資。目前台揚科技實收資本額25.2億元，擬減資14.59億元，減資比率為57.89%，換股比率為42.1%，減資後實收資本額10.61億元。
他指出，減資案將提請今年6月18日股東會決議，並奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計畫、減資換股基準日及其他辦理減資相關事宜。
台揚今天也公告第1季財報，營收2.48億元，歸屬於母公司業主淨損2.23億元，每股虧損0.89元。
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