快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

台揚擬減資57.89%彌補虧損 6/18提股東會決議

中央社／ 台北7日電

網通廠台揚今天召開重訊記者會，董事長謝其嘉宣布，董事會決議辦理減資彌補虧損，去年底待彌補虧損為新台幣27.69億元，將減資57.89%，減資案預計在6月18日提請股東會決議。

謝其嘉表示，為了彌補累積虧損，健全財務結構，決議辦理減資。目前台揚科技實收資本額25.2億元，擬減資14.59億元，減資比率為57.89%，換股比率為42.1%，減資後實收資本額10.61億元。

他指出，減資案將提請今年6月18日股東會決議，並奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計畫、減資換股基準日及其他辦理減資相關事宜。

台揚今天也公告第1季財報，營收2.48億元，歸屬於母公司業主淨損2.23億元，每股虧損0.89元。

減資 股東會

延伸閱讀

董座涉炒股！愛山林：營運正常 建案進度不受影響

遠東銀資本額增至650億

北捷7/1成立遊憩公司 估5年獲利成長1000萬元

外資連日相挺！台揚3天飆逾三成、力保面額 重返11.9元

相關新聞

台塑集團4月營收出爐！南亞三大動能加持一支獨秀 年月雙增

台塑集團7日公布4月合併營收，四大公司中南亞（1303）一支獨秀表現最佳，單月合併營收231.8億元，月增0.7%、年增...

八方雲集財報／首季EPS 2.93元、獲利年增逾二成 創單季歷史新高

八方雲集（2753）7日公告第1季財務報告，單季合併營收達21.77億元，創歷史新高，成長12.97%，稅後純益1.95...

東陽營收／4月23.39億元、年增11% 創同期新高

東陽（1319）2025年4月自結合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創同期新高，前4月自結累計合併營收96....

虎山營收／前四月5.68億元 年增46%

虎山（7736）4月份自結合併營收約為1.44億元，較去年同期成⾧約44%，其中車門把手產品之營收約7,300萬元，車用...

巨鎧營收／4月7,404萬元、成長10.93% 董事會決議預定買回庫藏股500張

巨鎧精密-創（2254）4月營收達新台幣7,404萬元，較去年同期成長10.93%，累計今年前四個月營收達2.56億元，...

巨鎧營收／4月逾七千萬元、年增10.93% 決議買回庫藏股500張

巨鎧精密-創（2254）4月營收7,404萬元，較去年同期成長10.93%，累計今年前四個月營收達2.56億元，較去年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。