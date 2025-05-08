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鈺齊上月營收年增39%

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（7）日公布4月合併營收14.91億元，月增25.6%、年增39.1%，為歷史單月同期第三高；累計前四月合併營收達51.59億元、年增38.2%，亦創歷史同期第三高。

鈺齊表示，隨著步入2025年秋冬季鞋款拉貨期，產銷規模已見明顯增長；4月雖屬季節交替的傳統出貨淡月，但4月營收年月雙增，顯示已明顯脫離首季營運低點，持續展現強勁營運動能。鈺齊強調，此正向增長趨勢，也將延續。

針對近期新台幣匯率狂升，鈺齊表示，公司為全球跨國集團，力求善用各地相對優勢，執行多元資源統整運用，也始終以多品牌、多生產基地、多銷售地區為重要經營策略主軸，因此，多幣別配置當屬必然與必要。

而在新台幣占比不高的前提下，近期新台幣快速大幅升值，對整體財報表現影響甚微。

新台幣 鈺齊

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材料營收火 寫最強4月

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