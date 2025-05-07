視陽財報／首季 EPS 3.08元、年增13.5% 創同期新高

視陽（6782）7日公告首季財報，營收9.47億元，年增16.2%，稅後純益1.94億元，年增13.8%，每股稅後純益3.08元，創同期新高。視陽表示，首季毛利率40.62%，較去年第4季有改善，重新站回四字頭，但相較去年同期仍下滑2.77個百分點，主要是因產品組合影響所致。

視陽表示，由於第1季產能良率、效率較去年第4季皆有改善，因此，毛利率較上季攀升，但去年第1季彩片出貨比種超過三成，今年則僅二成多，是以造成毛利率較去年同期下滑。業外方面貢獻獲利2,855.2萬元，主要來自日圓升值的匯兌利益貢獻。公司應收帳款五成為日幣、二成美元，是以受日幣升貶影響較大。

展望後市，視陽表示，今年營收可望逐季增加至第3季，第4季因季節性因素將回落，首季月產能已來到4,200萬片，稼動率約九成，第2季產能與首季相當，稼動率可望超過九成。