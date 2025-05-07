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倉佑財報／產品結構優化策略奏效 稅後淨利5,506萬元、EPS 0.53元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

傳動系統製造大廠倉佑（1568）公布第1季營運成果，第1季合併營收2.84億元、年減7％，受惠於產品結構優化、成本費用嚴控等重要策略奏效下，貢獻第1季營業利益為5,506萬元，季增181％、年增2％，第1季稅後淨利為5,485萬元，年減31%，每股稅後純益(EPS) 0.53元。(年減主要因去年同期業外匯兌利益基期高所致)。

倉佑表示，第1季營運在認列去年底部分客戶新訂單遞延之在途銷貨下，單季營收較去年第4季成長18％，且來自相對優於平均毛利率水準的AM與OES之營收比重達56％，助力整體產品結構優化，同時倉佑也得益於成本費用控管得宜、閒置產能損失減少，創造第1季本業營業利益繳出季增181％、年增2％雙成長的優異成績。毛利率、營業利益率亦分別較去年第4季增加6個百分點及11個百分點，達34％、19％，顯示倉佑聚焦高附加價值產品的策略逐步奏效、營運體質持續強化。

展望2025年，除了在汽車產業的業務布局上深耕，在客戶的新產品技術開發上的滲透率提升外，自2021年起即積極進行多元產業的布局規劃，並於2023年通過國際半導體設備大廠之合格供應商認可，成功切入半導體關鍵設備零組件供應鏈。目前公司已陸續取得數個新項目訂單，預期下半年將加速打樣與檢測進度，為後續量產奠定基礎，帶動營收成長動能。此外，馬來西亞新廠預計於2026 Q2啟動量產，將進一步擴大產能布局，成為倉佑成長的另一支新引擎。未來倉佑將持續推動產品結構轉型，並同步優化製程以降低成本、提升效率，穩固營運基本面，提升在產業波動中展現良好的企業韌性。

布局 營收

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