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必應2024年配息4元 現金殖利率約5.3％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

必應（6625）7日公告，2024年稅後純益2.85億元，每股稅後純益5.84元，擬配發每股現金股利4元，以7日收盤價74.2元計算，現金殖利率約5.3％。

必應7日同步公告，第1季稅後純益1,160.1萬元，年減74％，每股稅後純益0.23元。必應表示，今年除原有巡迴演出場次持續增加，版圖跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲外，公司也參與包括藝人孫燕姿、王力宏等全新巡迴演出。

另，2025年雙北世界壯年運動會開幕典禮、林俊傑陸續登上台北大巨蛋舞台；再加上五月天25周年巡迴演唱會「5525回到那一天」3場香港站·展新啟航版等，下半年參與演出的場次將更豐富，公司承辦各式演出活動軟、硬體製作多元且高水準，已成為品質保證。

展望未來，必應指出，近年除深耕展演主要業務，更廣伸營運觸角朝主辦業務邁進，引進更多優秀海外藝人來台開唱，更計畫將國外知名IP演出，包括音樂祭等帶進台灣。

林俊傑

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