八方雲集財報／第1季 EPS 2.93元、年增24%

八方雲集（2753）7日公告2025年第1季財務報告，單季合併營收達21.77億元，創歷史同期新高，較2024年同期的19.27億元成長12.97%，稅後純益1.95億元，年增率24%，每股盈餘（EPS）為2.93元，毛利率為35.24%。

展望2025年第2季，八方雲集集團表示將持續進行新商品開發計畫，像是梁社漢排骨品牌於4月推出99元「秘醬雞菲力排(飯/麵)」與「椒鹽雞菲力排(飯/麵)」超值新品等，並且會加強數位整合行銷力道，尤其數位化已成為餐飲業的重要發展方向，最新開發導入的「八方點」線上系統就是方便消費者可以透過手機掃碼進行快速點餐，為消費者提供更加便利的餐飲服務。

八方雲集集團2025年第1季營收表現亮眼，除了整體營收較去年同期大幅成長，今年第1季更創下單季營收歷史新高，其中3月份合併營收達7.58億元，較去年同期成長15.90%，刷新八方雲集上市以來歷年單月營收的最高紀錄。

八方雲集集團表示，今年第1季的亮眼表現主要來自於集團持續執行的雙主軸策略：一方面透過『汰弱留強』的品牌展店策略優化營運效能，另一方面則積極開發新品項如梁師傅排骨麵，提供消費者更多元的餐食選擇，因此在消費者購買頻率及客單價上都有明顯提升。

根據Viscovery發布的《2025 Foodservice Industry Trends》報告指出，全球餐飲業正面臨通貨膨脹造成的消費者支出習慣變化等挑戰，光是餐飲業的勞動成本已占總支出的20-30%，肉品、油品的原料採購成本也都呈現漲價趨勢，八方雲集集團有賴於成本管理得宜，第1季毛利率維持在35.24%，表現出擴大營收的同時也穩固營業成本的合理化。

在海外市場方面，八方雲集集團表示，美國展店計畫仍會穩健推進，對於美國新一輪關稅政策或國際匯率變動，目前審慎樂觀看待當前局勢，並密切觀察美國與台灣的經濟情勢變化，做好各種應變準備，現階段仍根據集團在美國發展節奏持續展開，除了原本已經有的11家美國門市以外，2025年還有8家門市完成簽約，未來除了加州德州地區展店外，美國其他州及其他國家市場都不排除發展的可能性；截至2025年第1季，八方雲集集團在全球共有1,365家門市，其中台灣地區1,278家、香港地區76家、美國地區11家。