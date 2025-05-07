豐興法說會／第2季鋼筋表現可優於首季

主力電爐廠豐興（2015）7日召開法說會，認為在綜合評估鋼筋表面消費量等數據後，鋼筋產銷第2季的表現可望優於第1季；另美國對等關稅情勢確定後，台灣鋼鐵產業可望迎來轉單商機。

豐興核心產品為鋼筋、型鋼以及合金棒線，展望第2季，主要三大產品當中鋼筋與型鋼是屬於內需產品，較不受到對等關稅等外部因素衝擊；合金棒線的下游應用產業為扣件及工具機械，終端產品以外銷為主，目前普遍受到不景氣打擊，原預估棒線第1季後可走出谷底，已修正看法應與去年同期持平。

豐興透露，美國對全球發起關稅戰，以及最近新台幣匯率升值等，都不利景氣發展，但對等關稅似乎迎來轉單利基，目前雖然只是個案，卻是好的開始，畢竟兩岸鋼價有落差，所以轉單機會動起來，預期當關稅政策底定後，轉單幅度會更明顯。

尤其下游的螺絲螺帽、手工具等產業面臨嚴峻考驗，中國大陸除了對等關稅外，還被課徵額外關稅25到45%不等，扣件以及手工具業者不是沒有機會，只要關稅底定、時間發酵，景氣應該會逐步好轉，不排除比去年好。

另外，豐興斥資近32.5億元標購彰濱7萬餘坪土地將興建軋鋼廠，但需要用爐渣等填海造陸，保守估計時程需耗時長達10年，投資資金可動用出售新竹土地支應一半，剩餘款項部分有很多處理方式，視財務獲利狀況再來決定，目前沒有很明確計畫。