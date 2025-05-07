精誠財報／第1季 EPS 1.0元

精誠資訊（6214）7日董事會通過首季財報，每股盈餘1.0元。精誠資訊表示，第1季本業營業利益與去年同期相較仍維持成長，符合目標；獲利與去年同期的差異主要是受到全球金融市場波動影響，使業外財務投資評價產生差異所致。

精誠指出，近期整體經濟環境與市場充滿不確定因素，可預期多數企業將採取較為謹慎的營運策略，惟軟體資訊產業多為間接影響，且企業為提升營運效率降減成本，AI應用落地需求急遽增加，整體營運動能仍維持成長趨勢。

展望下半年，精誠表示，將持續深化Ai4iA的垂直產業應用，推動企業架構內部AI大腦，發展適合企業本身的應用，目前已經有世界級電信公司採用，同時也以生成式AI平台協助不同產業發掘更具商業價值的關鍵數據應用，在國內已有交通運輸業客戶。