寒舍財報／首季 EPS 0.62元 核心本業獲利穩健、惟受台股動盪波及

寒舍（2739）7日公告去年財報，首季營收13.99億元，年增3.2%，受惠旅遊與餐飲市場暢旺，創下同期新高、單季歷史次高。惟因台股動盪導致其他收益縮減，使稅後純益降至0.57億元，年減65.9%，單季每股純益0.62元。

寒舍表示，首季營運表現受到金融市場波動影響導致其他收益銳減，使稅後純益下滑。不過，扣除其他收益因素，核心本業獲利穩健成長，主要受惠國際商務團帶動住房需求、年節期間餐飲市場暢旺，以及宴會接單穩健。

儘管第1季為傳統住房淡季，但表現淡季不淡，住房營收達5.31億元，年增5.00%。其中，受惠於印度大型獎勵旅遊團、大型會展活動如台北國際自行車展與工具機展的帶動，台北喜來登首季平均住房率推升至76%，較去年同期增加1%。台北寒舍艾美酒店亦受惠農曆年後港澳、新加坡商務客回流，亦較去年同期增加4%。此外，礁溪寒沐酒店與寒居酒店則持續深耕國旅市場，並積極吸引鄰近國家的自由行旅客，穩步拓展客源。

餐飲部分則受惠今年春節連假長達9天、清明與兒童節連假、企業尾牙春酒與年節禮品銷售等多重利多挹注，首季餐飲營收達8.39億元，年增1.74%、季增7.83%。其中，台北喜來登請客樓延續去年底米其林川菜活動聲勢，單廳首季營收年增8%、位於信義區的台北寒舍艾美Tipsy Sparrow則特別增設午餐時段，以每位880元起的實惠價格套餐，成功吸引周邊上班族客群。

展望第2季，住房方面受惠日本黃金周假期效益，尤以日本房客占比達19%的台北喜來登而言，預期可挹注可觀住房需求。餐飲部分則受惠母親節聚餐高峰與端午節禮品買氣，集團今年以多口味組合策略推升企業大單銷售，目前整體銷售達成率約七成，較往年明顯成長，全年銷售目標1,500萬元，預估較2024年成長逾27%。母親節期間，集團各館餐廳亦延長戰線至前一周周末起跑，兩大周末檔期目前訂席均已全數額滿，有望進一步推升餐飲營收表現。