台塑集團4月營收出爐！南亞三大動能加持一支獨秀 年月雙增

台塑集團7日公布4月合併營收，四大公司中南亞（1303）一支獨秀表現最佳，單月合併營收231.8億元，月增0.7%、年增5.9%，為今年連續第3個月成長，成長主因是AI伺服器、及車用材料需求動能佳，再加上電子材料產品因下游把握對等關稅暫緩期，急單增加，帶動營收成長。

除了南亞之外，台塑4月合併營收161.7億元，台化（1326）營收250.3億元、台塑化（6505）營收462.5億元，三公司4月營收與上月及去年同期比都衰退。台塑月減5.4%、年減2.9%，台化月減9.8%、年減22.1%，台塑化月減21.3%、年減8.8%。

台塑（1301）表示，4月營收與上月比價量都下滑，首先在銷量方面配合液鹼外銷客戶船期安排，4月訂單提前至3月底出貨，致4月液鹼銷量比3月減少2.8萬噸；售價方面，由於OPEC+產油國決議增產及美國關稅貿易戰的不確定性，原油及乙、丙烯價格下跌，拖累石化產品行情，致4月各產品平均價格都比2025年3月下跌3~9％。

南亞說明表示，3月合併營收成長動能之一，包括美國對多數國家的對等關稅90天內暫維持10%，且部分電子商品暫時免徵對等關稅，下游為把握時機，紛紛以急單下訂，AI伺服器、車用材料、遊戲機、PC用途客戶積極拉貨，帶動銅箔基板、電路板、銅箔、玻纖布等產品銷售量增加，營收成長。

不過，南亞聚酯產品受到美國汽車大廠停工、裁員影響，棉、絲銷售量減少，營收不如3月；化工產品也因原油與原料價格下跌，產品售價與營收隨之下滑。

台化指出，4月營收下跌原因，首先是SM-3廠安排定檢影響產銷量，再加上PX市況不佳及萃餘油回售台塑化減少以及美國加徵關稅影響客戶觀望，造成PS、ABS、PP、PIA銷售減少；而台化寧波的PS、PIA受美國關稅及原料下跌影響，買方購料保守，其他子公司也因台灣醋酸市況不佳，配合客戶要求延後交運；其次在售價方面，因美國加徵關稅且政策反覆不確定性增加，市場觀望氣氛濃厚，宏觀經濟偏空，原油需求減少且產油國增產，影響油價走弱帶動原料下跌，拖累產品行情。

台塑化表示，4月營收與上月比衰退原因包括，煉油事業營業額比上月減少23.9%，4月原油煉製量比上月減少每日105.8千桶，主要係第一套重油媒裂單元(RCC#1)自3月3日起執行定檢，4月全月定檢使定檢天數比3月增加；加上受外銷油品船期安排影響，4月全產品銷售量比上月減少324.1萬桶；價價方面，4月全產品平均售價比上月下跌每桶3.6美元，主要係杜拜原油每桶比上月下跌4.8美元所致。

台塑化4月烯烴事業營業額也比上月減少4.5%，主因4月乙烯產量比上月減少0.4萬噸，主要是4月營業天數比3月減少1天所致；但受庫存調度影響，4月全產品總銷量比上月增加1.5萬噸；另外，4月全產品平均售價比上月減少每噸58美元，其中受美國關稅政策影響拉升市場不確定性，導致輕油價格下跌及石化需求疲弱，使乙烯平均售價比上月減少每噸75美元/噸、丙烯平均售價比上月每噸減少29美元，丁二烯則受下游橡膠價格下跌影響，平均售價比上月減少每噸141美元，另裂解汽油平均售價比上月減少每噸57美元。